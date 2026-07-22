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Более 30 человек пострадали в аварии с автобусом в Турции

Более 30 человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Авария произошла на шоссе Кютахья-Афенкарахисар. Автобус с пассажирами, следовавший из Стамбула в курортный город Кушадасы, врезался в ограждение и перевернулся.

По предварительным данным, различные травмы получил 31 человек. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

На месте работают оперативные службы, причина аварии устанавливается.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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