Более 30 человек пострадали в аварии с автобусом в Турции

Более 30 человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Авария произошла на шоссе Кютахья-Афенкарахисар. Автобус с пассажирами, следовавший из Стамбула в курортный город Кушадасы, врезался в ограждение и перевернулся.
По предварительным данным, различные травмы получил 31 человек. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.
На месте работают оперативные службы, причина аварии устанавливается.
Анкара, Зоя Осколкова
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