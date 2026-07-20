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В Турции обнаружили начиненной взрывчаткой дрон-камикадзе

На побережье Турции обнаружили беспилотник со взрывчаткой внутри. Об этом сообщает агентство IHA.

Дрон-камикадзе нашли в стамбульском районе Карабурун. Белый беспилотник самолетного типа вынесло на берег, где его заметили очевидцы и сообщили правоохранителям.

Прибывшие на место взрывотехники установили, что объект представляет опасность. Дрон обезвредили путем контролируемого подрыва. Обломки направили на экспертизу, которая установит происхождение БПЛА.

Стоит отметить, что на территории Турции регулярно обнаруживают беспилотники и безэкипажные катера. Так 1 июля в турецкой провинции Трабзон дрон разрушился, врезавшись в дерево в районе города Вакфыкебир. 5 июля на берегу Черного моря в провинции Зонгулдак нашли беспилотник неустановленного происхождения.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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