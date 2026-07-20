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Более десяти российских туристов отравились в турецком отеле

В Турции среди российских туристов произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщает канал «Shot».

В пятизвездочном отеле в Аланье несколько отдыхающих пожаловались на ухудшение самочувствия. У россиян поднялась температура, началась рвота. Медики диагностировали бактериальную инфекцию и назначили антибиотики.

Туристы считают, что причиной мог стать бассейн. Предварительно, постояльцев этого отеля увозят в больницу регулярно. Пострадали более десяти человек, включая детей.

Кроме того, отдыхающие жалуются на тараканов, грязную посуду, проблемы с электрикой и сантехникой. Отмечается, что гостиница открылась 15 июня – неделя на двоих по системе «все включено» там обойдется в сумму от 108 до 266 тысяч рублей.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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