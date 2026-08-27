Автобус с россиянами попал в аварию в аэропорту Антальи

В аэропорту Антальи произошла авария с участием автобуса с российскими туристами. Об этом сообщает «Shot».
ДТП произошло во время перевозки пассажиров с борта лайнера авиакомпании Turkish Airlines, прибывшего из Москвы. В ходе движения к терминалу перронный автобус столкнулся с машиной наземных служб аэропорта.
Отмечается, что в результате аварии пострадали два водителя. Пассажиры серьезных травм не получили.
Руководство воздушной гавани проводит внутреннее расследование причин произошедшего.
Анкара, Зоя Осколкова
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