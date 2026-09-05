В Стамбуле 12 человек пострадали при пожаре в гостинице

В Стамбуле произошел пожар в гостинице Pera Plus Suit Hotel, расположенной в районе Бакыркёе. В результате ЧП пострадали 12 человек, сообщает издание Hurriyet. Россиян среди них нет, уточнили РИА «Новости» в районном муниципалитете.

Пожар возник сегодня утром на первом этаже шестиэтажного здания. Огонь быстро распространился на верхние этажи, пламя охватило фасад здания.

Из горящего здания спасли семь человек, оказавшихся в ловушке на верхних этажах. Всего при пожаре пострадали 12 человек, их доставили в больницу после оказания первой помощи в машинах скорой помощи.

Пожар был взят под контроль и потушен спустя примерно час после начала возгорания.

Фото Hurriyet

По свидетельству очевидцев, пожарные расчеты и бригады скорой помощи оперативно прибыли на место ЧП, поэтому обошлось без жертв.

Причины пожара устанавливаются.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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