В Турции в аварии с бензовозом пострадали 35 человек

В Турции пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. По предварительным данным, пострадали 35 человек. Об этом сообщает газета Hürriyet.

ДТП произошло в районе Меликгази города Кайсери. Автобус следовал из Джизре в Анкару и столкнулся с грузовиком, перевозящим топливо. В результате бензовоз опрокинулся, произошел разлив нефтепродуктов.

В настоящее время известно, что 35 человек получили различные травмы. Пострадавших доставили больницы Кайсери.

На месте работают экстренные службы. Причины аварии устанавливаются.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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