Судно турецкой компании подверглось атаке дрона в Черном море

Турецкое судно STAR II подверглось атаке беспилотника в Черном море. Об этом сообщает портал морской информации The Maritime Voice.

Атака была совершена ночью 25 августа. Мостик судна получил серьезные повреждения и полностью вышел из строя. Погибших и пострадавших нет.

Председатель правления крупной турецкой судоходной компании «Трансбосфор» Мустафа Джан обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам, назвав эти действия пиратством.

Ранее российский посол в Турции Сергей Вершинин заявил, что удары по гражданским судам в Черном море, в том числе турецким, осуществляются украинскими беспилотниками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл атаки на танкеры посягательством на суверенитет Турции.

Анкара, Зоя Осколкова

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