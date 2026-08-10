Турция предупредила судоходные компании о рисках прохода по Черному морю

Судоходные компании получили предупреждение от властей Турции о возможных рисках прохода по Черному морю. Об этом сообщает Aydinlik со ссылкой на правительственные источники.

По данным агентства, министерство транспорта и инфраструктуры Турции предупредило торговые суда, что они должны учитывать возможные угрозы при следовании в регион. Предупреждение было вынесено на фоне участившихся атак на танкеры.

Собеседники издания также отметили, что прямое вмешательство Турции в ситуацию с судами за пределами ее суверенной территории может означать участие в конфликте.

Кроме того, Aydinlik обратило внимание на риски для поставок российской нефти. Ежегодно морским путем Турция получает около 15 млн т нефтепродуктов из России, что составляет половину годового импорта.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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