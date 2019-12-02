Вопреки угрозам США, Турция закупит дополнительные дивизионы российских С-400

Дата приобретения Турцией второго полка российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» является «исключительно техническим вопросом», заявил член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

«Дата приобретения второго комплекта С-400 является исключительно техническим вопросом. Думаю, это случится не слишком поздно», – цитирует его РИА «Новости». Отметим, что ранее гендиректор «Рособороэкспорта» Александр Михеев анонсировал заключение договора о поставках С-400 с Анкарой. Он отмечал, что необходимые документы планируется подписать с турецкой стороной в будущем году.

Напомним, в этом году Россия поставила в Турцию четыре дивизиона «Триумфов». Сумма контракта составила 2,5 млрд долларов. Кроме того, в рамках уже заключенного контракта предусмотрен опцион на поставку еще одного, дополнительного полкового комплекта.

Как писал «Новый День», покупку Турцией российских систем ПВО неоднократно осуждали в Вашингтоне и на уровне руководства НАТО. После завершения поставок в Турцию «Триумфов», которое состоялось досрочно, 1 ноября, США приостановили участие Турции в программе по строительству и закупке истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон предлагал Анкаре в качестве альтернативы «Триумфам» американские комплексы Patriot, однако не получил согласия. Палата представителей конгресса США поддержала введение санкций в отношении Турции.

В середине ноября президент США Дональд Трамп предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на $100 млрд, а также возможность обхода санкций, наложенных после покупки Турцией российских комплексов С-400.

Наблюдатели считают, что администрация Трампа пыталась убедить Турцию отказаться от ввода в эксплуатацию купленных у России С-400, чтобы «Триумфы» не были поставлены на дежурство и тем самым не получили возможность доступа к системам коммуникации и защиты американских истребителей F-35.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 02.12.19

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