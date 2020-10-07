Госдеп США взволновала подготовка к учебным стрельбам С-400 в Турции

Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу появившихся в СМИ сообщений о якобы готовящихся турецкими военными испытаниях российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Ранее появилось сообщение, что купленные Анкарой у России С-400 были переброшены в город Синоп на черноморском побережье для проведения испытаний. Официальных заявлений по этому поводу власти Турции не делали.

«Мы знаем об этих сообщениях. Мы продолжаем настойчиво возражать в связи с приобретением Турцией системы ПВО C-400, и мы глубоко обеспокоены сообщениями, что Турция продолжает усилия по приведению С-400 в рабочее состояние», – приводит РИА «Новости» слова представителя Госдепартамента США.

Turkish Minute в свою очередь еще 2 октября сообщило со ссылкой на копию документов, что Турция намерена в ближайшее время испытать систему С-400 в Синопе. Предполагается, что в качестве целей будут использованы дроны.

Напомним, поставки новейших российских «Триумфов» вызвали кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.10.20

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