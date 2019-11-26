Сенат США взбудоражило развертывание Турцией РЛС С-400

Турция пересекла «красную линию», начав тестирование приобретенных у России радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Такое заявление сделал член Сената США Крис Ван Холлен.

Он охарактеризовал действия Анкары как неуважение к президенту США Дональду Трампу, возглавляемой им страны и НАТО. Кроме того, сенатор подчеркнул, что существующее законодательство в связи с возникшей ситуацией требует от Трампа ввести санкции.

По словам эксперта Константина Блохина, США развязали санкционные войны «не против одной страны, а на несколько фронтов, не только против своих противников, но и против союзников». Как напоминает RT, Ван Холлен призвал признать покупку Турцией С-400 нарушением закона 10 октября.

Как писал «Новый День», покупку Турцией российских систем ПВО неоднократно осуждали в Вашингтоне и на уровне руководства НАТО. Турция закупила у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд. Поставки завершились досрочно – 1 ноября. После этого США приостановили участие Турции в программе по строительству и закупке истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон предлагал Анкаре в качестве альтернативы американские комплексы Patriot, однако не получил согласия. Палата представителей конгресса США поддержала введение санкций в отношении Турции.

В середине ноября президент США Дональд Трамп предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на $100 млрд, а также возможность обхода санкций, наложенных после покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Наблюдатели считают, что администрация Трампа пытается убедить Турцию отказаться от ввода в эксплуатацию купленных у России С-400, чтобы «Триумфы» не были поставлены на дежурство и тем самым не получили возможность доступа к системам коммуникации и защиты американских истребителей F-35. Таким образом, Анкара получает шанс вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать санкций.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.11.19

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