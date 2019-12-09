Российскую Арктику накроет сплошной противовоздушный купол

Арктические дивизионы Северного флота РФ в ближайшие годы получат зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Оснащение новейшей техникой позволит создать противовоздушный купол. Об этом рассказал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Он напомнил, что «Триумфы» уже стоят на вооружении зенитного ракетного полка, который дислоцирован на острове Южном архипелага Новая Земля. Они поступили на вооружение и встали на боевое дежурство в сентябре. Когда абсолютно все дивизионы будут вооружены «Триумфами», российская Арктика будет полностью закрыта от любых средств воздушного нападения, как авиации, так и крылатых и баллистических ракет.

Неделю назад стало известно, что границы России будут окутаны сплошным радиолокационным полем, которое позволит заблаговременно обнаруживать пуски крылатых ракет, а также отслеживать полеты военной авиации и других воздушных целей.

В Минобороны рассказали, что на сегодняшний день в России развернута система со сплошным радиолокационным полем, призванная фиксировать пуски баллистических ракет стратегического назначения. В данную систему входят радиолокационные станции типа «Воронеж». В оборонном ведомстве отметили, что новая система будет схожа с действующей. В нее войдут загоризонтные станции типа «Контейнер». Первая такая РЛС заступила на военное дежурство 1 декабря. Согласно намеченным планам, следующая станция данного типа будет прикрывать страну с арктического направления.

В Минобороны рассказали, что РЛС «Контейнер» находилась на опытно-боевом дежурстве год – с 1 декабря 2018 года. Она может обнаруживать объекты, находящиеся за линией горизонта благодаря способности улавливать и интерпретировать отраженный от ионосферы радиосигнал, удаляя всевозможные помехи. По словам главного конструктора «Контейнера» Михаила Петрова, новая РЛС способна обнаружить самолеты-невидимки на расстоянии в три тысячи километров.

Отмечается, что заступившая на боевое дежурство новая российская РЛС способна отслеживать запуски ракет на расстоянии 2000 километров от российской границы, а также видеть взлет палубной авиации в водах Балтийского, Черного и Средиземного морей.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.19

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