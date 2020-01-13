Война за Арктику. Расклад интересов и проблем северного региона

Глобальные изменения климата спровоцировали борьбу за Арктику. Это происходит из-за сокращения площади ледового щита, что открывает регион для свободного судоходства и освоения природных ресурсов, как ископаемых, так и биологических. Северные страны смотрят на регион, как на «ничейную землю», пишет Politico.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского экономического форума сообщил, что на долю Арктики приходится более 10% всех инвестиций в России. Выступая с речью в Финляндии в мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Арктика стала ареной соперничества и борьбы за власть.

Сегодня все большее значение приобретает Северный морской путь (СМП) – для экспортеров, поставляющих товары из Азии на Запад куда выгоднее доставлять грузы именно по этому маршруту. Ученые прогнозируют, что к 2040 году Северный Ледовитый океан в летнее время будет полностью освобождаться ото льда. Помимо СМП создается и Северо-западный проход (СЗП), который пролегает вдоль северных канадских островов. Даже небольшое увеличение в использовании этих путей окажет существенное влияние на мировую экономику, пишет издание.

С развитием СМП на берегах России появятся новые торгово-перевалочные узлы, что поможет экономике РФ. В свою очередь консорциум во главе с немецкой компанией «Бременские порты» планирует создать новый перевалочный узел на северо-востоке Исландии в Финна-фьорде. Все это не нравится США. Вашингтон высказал претензии Канаде и России в связи с развитием северных морских путей, назвав их «незаконными» и «нелегитимными».

Минобороны США обеспокоено и активностью Китая, который направляет туда ледокольные и грузовые суда, а также проводит гражданские исследования. В Пентагоне уверены, что все это предшествует наращиванию военного присутствия КНР в регионе, а также упрекают страну в нарушении международных норм и правил.

Благодаря глобальному потеплению ото льда освобождается все больше земель, которые становятся пригодны для освоения: добычи морских биологических ресурсов, разработки нефтяных, газовых месторождений, а также месторождений металлов и драгоценных камней. По словам Помпео, в Арктике имеется «13% мировых неразведанных запасов нефти, 30% неразведанных газовых месторождений, богатые залежи урана и редкоземельных минералов, а также золота, алмазов и обильные рыбные промыслы».

Арктика с каждым днем привлекает все больше туристов. Людей тянет в северные регионы в связи с тем, что совсем скоро они могут измениться до неузнаваемости. Люди хотят посмотреть на экзотику, например, на ледники и полярное сияние.

Эксперты отмечают, что возросший интерес к Арктике влечет за собой экологические проблемы. В частности, собрать разлившуюся в Северном Ледовитом океане нефть будет чрезвычайно сложно, суда выбрасывают сажу, которая, оседая на льду, ускоряет его таяние. Исчезающие льды угрожают существованию многочисленных видов морских животных, оборачиваются подъемом уровня Мирового океана, а также лишают коренные малочисленные народы Севера средств к существованию.

Чтобы избежать катастрофических последствий для природы Арктики требуются колоссальные инвестиции. Примечательно, что после того, как правительство США опубликовало доклад о том, что климатические изменения обойдутся Америке в сотни миллиардов долларов ежегодно, президент страны Дональд Трамп заявил, что не верит этому, напоминает издание. Экологи, помимо всего прочего, обеспокоены чрезмерным выловом рыбы в морях Северного Ледовитого океана.

«Пока неясно, в каком виде наступят эти изменения. Но лед продолжает таять, и глобальные игроки ведут гонку со временем и друг с другом, пытаясь эксплуатировать Арктику. Поэтому стратегическая важность этого региона будет только возрастать. А исход гонки будет иметь далеко идущие последствия не только для Арктики, но и для регионов, находящихся намного южнее Полярного круга», – резюмирует автор публикации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.20

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