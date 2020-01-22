Япония собирается заявить свои претензии на Арктику

Японии необходимо присоединиться к исследованиям в Арктике и развитию арктического туризма. Об этом заявил директор исследовательского Института и общества «Хоккайдо в XXI веке» Эйсаку Накамура.

Россия активно занимается освоением Арктики, обустраивая морские пути в этом регионе. «Не пора ли и нам, на Хоккайдо, присоединиться к россиянам в арктических исследованиях и развитии арктического туризма?» – задается вопросом Накамура в статье, опубликованной в газете Hokkaido Shimbun.

Глобальное потепление уже привело к тому, что в летний период толщина арктических льдов уменьшилась почти вдвое. Через 50 лет оставшаяся половина льдов практически исчезнет. Это не только вызывает серьезную обеспокоенность, но и влечет огромные выгоды для бизнеса. «Ведь для плавания судов полностью открывается арктический путь, который на 1/3 короче маршрута через Суэцкий канал, и значительно экономичнее с точки зрения затрат времени и необходимых расходов», – пишет Накамура.

Другие страны также присоединяются к освоению Арктики. Так весь мир удивил Китай, объявивший в 2018 году о стратегии «Арктического шелкового пути», призванного закрепить интересы КНР в этом регионе. И США, и Япония должны вырабатывать свою новую линию в Арктике, призвал японский ученый.

Накамура предлагает обратить внимание на Камчатский край. «Население Петропавловска-Камчатского составляет всего 180 тысяч человек, а полуострова Камчатка – лишь 300 тысяч. Возможности этого российского региона в осуществлении различных проектов в одиночку все же ограничены», – говорится в статье. Накамура посетил Камчатку осенью 2018 года в составе большой делегации японских бизнесменов и ученых с Хоккайдо и тогда «остро почувствовал, насколько высоки у российской и японской сторон возможности для сотрудничества и взаимодействия».

От Камчатки до Хоккайдо всего 1600 километров, что сравнимо с расстоянием до японского острова Кюсю. «Чисто с географической точки зрения Хоккайдо может сыграть большую роль в развитии Камчатки, и можно надеяться, что она проявится в будущем», – пишет Накамура.

Японии нужно продемонстрировать миру свои намерения в отношении Арктики во время международной встречи министров науки различных государств, которая состоится в Токио осенью 2020 года. Ученый надеется, что нынешний год станет для Хоккайдо «первым годом эры великого арктического пути».

Стоит отметить, что Япония в последнее время уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Россией в области освоения Северного морского пути (СМП), в том числе с целью транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). 29 июня 2019 года по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в городе Осака было объявлено о том, что «Новатэк» продаст консорциуму японских Mitsui&Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2», они станут четвертым акционером проекта.

Кроме того, японские власти заявили о намерении создать собственную систему обеспечения безопасной навигации в Северном Ледовитом океане. Она позволит эффективно использовать данный маршрут для транспортировки грузов. В рамках проекта планируется построить новый ледокол. Его оборудуют специальными радарами, способными вести мониторинг водной поверхности, а также измерять толщину льда.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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