Япония создаст собственную систему мониторинга льдов в Арктике

Японские власти намерены создать собственную систему обеспечения безопасной навигации в Северном Ледовитом океане. Она позволит эффективно использовать данный маршрут для транспортировки грузов, сообщила газета «Иомиури».

Издание пишет, что в рамках проекта планируется построить новый ледокол. Его оборудуют специальными радарами, способными вести мониторинг водной поверхности, а также измерять толщину льда. Эти данные, а так же информация со спутников позволят выработать наиболее оптимальный и безопасный маршрут для торговых судов с минимальными затратами на топливо.

На сегодняшний день Япония обладает исследовательским судном «Мирай», которое могло бы подойти для подобных целей. Однако его возможностей недостаточно для перемещения во льдах. Новый ледокол планируется построить к концу следующего года. На создание самой системы мониторинга из госбюджета уже выделено порядка 650 млн иен (6 млн долларов).

Япония в последнее время уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Россией в области освоения Северного морского пути (СМП), в том числе с целью транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Как напоминает ТАСС, 29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в городе Осака было объявлено о том, что «Новатэк» продаст консорциуму японских Mitsui&Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2», они станут четвертым акционером проекта.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 26.10.19

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