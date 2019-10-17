Артику облагородят по-новому: «северный завоз» могут отдать единому поставщику

«Северный завоз» в России может быть передает единому поставщику. С таким предложением, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступила член комитета Госдумы по региональной политике Оксана Бондарь сегодня на заседании комитета нижней палаты парламента по бюджету. В то же время депутат заявила, что на данный момент пассажирские авиаперевозки для северных территорий государством не субсидируются.

При разработке новой госпрограммы развития арктических территорий, которая будет завершена к 1 декабря, принципиально важно решить вопрос с сезонным завозом топлива для северных организаций сферы ЖКХ, а также продуктов питания и лекарств, подчеркнула Бондарь. «В тарифе на электроэнергию 22% – это транспортные расходы, – указала депутат. – Предлагается создать единого поставщика товаров для северных территорий и механизма федерального субсидирования транспортных расходов», – подчеркнула она.

В то же время, по словам Бондарь, на северных территориях возникают вопросы по доступности региональных авиаперевозок. «Сейчас отсутствуют субсидированные авиабилеты для северян, – констатировала парламентарий. – Когда я прорабатывала этот вопрос с «Аэрофлотом», они говорят, что не доведены лимиты».

Проект новой госпрограммы социально-экономического развития арктической зоны РФ будет разработан и вынесен на обсуждение к 1 декабря, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. Разработанная ранее госпрограмма по развитию Арктики была признана неэффективной.

Крутиков отметил, что комплекс мер по социальному развитию Арктики уже подготовлен и поддержан отраслевыми ведомствами. «Его реализация потребует 230 млрд рублей, это без учета Якутии и Чукотки, мероприятия по которым учтены в программе развития Дальнего Востока», – уточнил он. В ноябре совместно с минфином будут определены источники финансирования. Все мероприятия, не имеющие прямого отношения к социально-экономическому развитию Арктики в отраслевые госпрограммы, а вместе с ними – 5,5 млрд рублей на следующий год. В частности, это достройка ледостойкой платформы Росгидромета, обустройство Росгвардии и утилизация судов с ядерным топливом. «Когда мы это сделали, увидели, что собственно на развитие арктических регионов в госпрограмме – ноль», – сообщил замминистра, подчеркнув, что на Арктику приходится 0,9% инвестиций в социальную сферу, при том, что там проживает почти 2% населения России, формирующие почти 80% газовых доходов страны. На основные нужды Арктика получит всего 155 млрд рублей, что, по мнению министерства, недостаточно.

«В этом бюджетном цикле Арктика ничего не потеряла. ВЭБ РФ принял решение о переименовании Фонда развития Дальнего Востока в Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, он уже приступил к отбору для финансирования проектов в арктической зоне, первым подписан проект строительства пассажирского терминала аэропорта в городе Новый Уренгой», – сообщил Крутиков.

Ситуация с признанием программы неэффективной возмутила представителей фракции КПРФ. «Если будет формироваться новая программа, кто будет ее формировать? То же самое министерство, те же самые люди, и видимо, мы можем получить те же самые индикаторы? – поинтересовалась депутат Вера Ганзя. – К профессионализму разработчиков этой программы имеется очень большой вопрос. У нас целое министерство для небольшой территории создано, и это министерство не может реализовать программу развития этой территории. Тут вообще о самом министерстве идет речь, зачем оно нужно?»

«Будем считать, что вы выступили, вы же не вопрос задали? У меня есть предложение заняться делом и закончить обсуждение, – предложил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. – Бессмысленно обсуждать программу, которой не существует».

После этого с предложением к разработчикам новой программы обратился «единоросс» Геннадий Кулик. Он подчеркнул, что для комплексного развития северных территорий надо предусмотреть меры по сохранению оленеводства. «Этим же никто кроме Магадана серьезно не занимается, – указал он. – Я бы очень хотел, чтобы в этой программе увидели себя раздел развития побережья северной Арктики и малые народы».

«Я не считаю себя специалистом в этом вопросе. Когда мне говорят, что в Арктике кто-то живет – я знаю только, что там очень-очень холодно», – ответил на это Макаров.

Представители министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики пообещали учесть предложения депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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