На острове Вилькицкого в Арктике разбирают полярную станцию (ФОТО)

В Карском море на необитаемом острове Вилькицкого завершилась третья экологическая экспедиция по уборке скопившегося за десятилетия производственного мусора. Этим летом волонтеры собрали более 200 тонн металлолома, около 500 двухсотлитровых бочек и разобрали 20 демонтированных зданий. Всего за месяц добровольцы очистили 60 гектаров территории бывшей воинской части. Как рассказали в пресс-службе ООО «Газпром добыча Надым», выступившего одним из спонсоров проекта, экспедиции будут продолжены, пока с необитаемого острова не будет вывезен весь мусор – а это, по оценкам экологов, еще тысяча тонн различного металлолома.

Остров Вилькицкого был загрязнен во время его освоения в советское время. Тогда здесь были построены полярная станция, воинская часть и маяк. Грузы к ним доставлялись морским путем, а производственные отходы не вывозились ни разу. За многие годы рядом с хозяйственными постройками скопились горы мусора – сотни проржавевших бочек и цистерн, в которых до сих пор хранится топливо, сломанное оборудование, брошенная техника. Анализы проб воды рядом с этими участками показали высокое содержание нефтепродуктов.

Ликвидация экологического ущерба на острове Вилькицкого началась с 2017 года. Каждое лето здесь работают волонтеры из общественной организации «Зеленая Арктика», специалисты МЧС и ученые-экологи. В этом году на острове трудились 30 добровольцев из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Казани, Когалыма, Лангепаса, Омска, Ухты, Ярославля. В экспедиции приняли участие волонтеры из других стран – Молдовы, Казахстана, Израиля. После возвращения на большую землю все они получили грамоты и подарки, и теперь будут обмениваться опытом с другими экологическими организациями.

Надым, Служба информации

Надым. Другие новости 13.08.19

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