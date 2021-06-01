В МИД России объяснили причины восстановления военных объектов в Арктике

Восстановление военной инфраструктуры в Арктике ведется для обеспечения обороноспособности России на арктическом направлении. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что военная активность Москвы в Арктике не создает угрозы безопасности для других стран и не нарушает никаких международных обязательств.

По словам дипломата, военная инфраструктура в Арктике была почти полностью утрачена в 1990-е годы. Сейчас российские власти хотят ее восстановить, поскольку обороноспособность России на арктическом направлении «имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны», объяснил Корчунов.

Представитель МИД уточнил, что в Арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России. В связи с этим Москва намерена создать «безопасные условия для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктической зоны», подчеркнул он.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявляла, что альянс на июньском саммите обсудит вопрос о расширении военного потенциала России в Арктике.

Как отмечало американское издание Politico, глобальные изменения климата активизировали борьбу за Арктику. Площадь ледового щита в Арктике постепенно сокращается, что открывает регион для свободного судоходства и освоения природных ресурсов, как ископаемых, так и биологических. Многие страны смотрят на регион, как на «ничейную землю», указывала газета.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.06.21

У оппозиционера Гудкова проводят обыск. / Так себе выбор: в Крыму подвели итоги праймериз «Единой России». / «Воруют массово»: член СПЧ обвинил МТС в торговле персональными данными своих клиентов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»