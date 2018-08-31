Шойгу указал на угрозу конфликтов в Арктике

Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств, что может привести к нарастанию конфликтного потенциала в регионе. Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства, посвященного ходу выполнения «майских» указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

«Защита национальных интересов России в Арктическом регионе и его активное развитие остаются приоритетами деятельности Вооруженных Сил. Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», – приводит РИА «Новости» слова Сергея Шойгу.

Он также отметил, что на сегодняшний день в водах Арктики находятся не только российские ледоколы, но суда Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая. По словам главы Минобороны, для адекватного реагирования на существующие и прогнозируемые угрозы Северный флот продолжает реализацию Комплексного плана Минобороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года.

«Этой весной в его состав приняты ледокол «Илья Муромец» и морское судно тылового обеспечения «Эльбрус», летом – фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен». Завершаются государственные испытания морского танкера «Академик Пашин», – подчеркнул Шойгу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.08.18

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