В Польше усомнились в возможностях российских С-400 из-за кривизны Земли

В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400 «Триумф», а его реальные характеристики не соответствуют заявленным, пишет польское издание Gazeta. Автор усомнился в способности размещенных в Калининградской области дивизионов С-400, поражать самолеты в воздушном пространстве Польши, а заявленный радиус действия комплекса он назвал рекламной акцией производителя, направленной на возможного покупателя, а также запугивания потенциального противника.

Издание пишет, что дальность обнаружения цели радаром С-400 объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, чтобы радар мог обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками, он должен быть поднят на несколько километров над поверхностью Земли. Имеющиеся же в составе С-400 мачты могут поднимать радар на высоту не более 25 метров, что говорит о том, что комплекс не способен «видеть» на заявленное расстояние.

Автор материала отметил, что для раннего обнаружения самолетов и ракет потенциального противника используются загоризонтные радары, которые способны улавливать отраженные от ионосферы Земли радиоволны, однако имеющиеся у России радары такого типа слишком громоздки и не отличаются высокой точностью обнаружения целей, пишет издание.

Кроме того, российские зенитные ракетные комплексы основаны на советской и российской же электронике, значительно отстающей от американской. Отечественная микроэлектроника в системах управления не позволяет российским комплексам поражать цели также точно, как, например, американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) MIM-104 Patriot, принятый на вооружение польской армии.

Единственным российским оружием, которое может доставить проблемы Польше, автор называет ОТРК «Искандер-М», расположенные в Калининградской области, так как «русские точно занизили дальность поражения своих ракет, способных поразить любую цель на польской территории».

Напомним, зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 21.11.19

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