Россия вооружится сплошным щитом новейших загоризонтных РЛС

Границы России будут окутаны сплошным радиолокационным полем, которое позволит заблаговременно обнаруживать пуски крылатых ракет, а также отслеживать полеты военной авиации и других воздушных целей. Об этом сообщает Минобороны.

На сегодняшний день в России развернута система со сплошным радиолокационным полем, призванная фиксировать пуски баллистических ракет стратегического назначения. В данную систему входят радиолокационные станции типа «Воронеж». В оборонном ведомстве отметили, что новая система будет схожа с действующей. В нее войдут загоризонтные станции типа «Контейнер». Первая такая РЛС заступила на военное дежурства в минувшее воскресенье, 1 декабря. Согласно намеченным планам, следующая станция данного типа будет прикрывать страну с арктического направления.

В Минобороны рассказали, что РЛС «Контейнер» находилась на опытно-боевом дежурстве год – с 1 декабря 2018 года. Она может обнаруживать объекты, находящиеся за линией горизонта благодаря способности улавливать и интерпретировать отраженный от ионосферы радиосигнал, удаляя всевозможные помехи. По словам главного конструктора «Контейнера» Михаила Петрова, новая РЛС способна обнаружить самолеты-невидимки на расстоянии в три тысячи километров.

Отмечается, что заступившая на боевое дежурство новая российская РЛС способна отслеживать запуски ракет на расстоянии 2000 километров от российской границы, а также видеть взлет палубной авиации в водах Балтийского, Черного и Средиземного морей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.12.19

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