Россия развернула загоризонтные радиолокаторы на Балтике и Черном море

Россия развернула на Балтике и Черном море загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух», сообщил РИА «Новости» гендиректор НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

По его словам, сплошное радиолокационное поле российской системы предупреждения о ракетном нападении способно обнаружить любую межконтинентальную баллистическую ракету. «Мы должны понимать, что это поле существует для обнаружения межконтинентальных ракет. Это те ракеты, которые есть и у нас, и у наших партнеров в шахтных установках или на подводных лодках. На сегодня такое поле создано, и оно замкнуто, но задача была поставлена верховным главнокомандующим создать двухдиапазонное поле – метровое и дециметровое. На сегодняшний день есть участки метрового поля, есть – дециметрового. А сейчас для того, чтобы осуществить полное перекрытие мы создаем свою станцию в Мурманске, а РТИ имени Минца завершает создание станции в Воркуте», – сказал Макаров.

Он также рассказал, что уже сегодня Военно-космические войска РФ способны обнаружить запуск любой межконтинентальной ракеты. «Существующее ныне радиолокационное поле, это должны знать все наши партнеры, обнаружит любую межконтинентальную баллистическую ракету, и агрессора настигнет ответный удар», – подчеркнул гендиректор НИИДАР.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.19

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