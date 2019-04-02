Мощный радар в Крыму накроет всё Средиземноморье

Российский радиолокационный купол накроет Крым и Средиземное море к 2023 году. Новейшая радиолокационная станция (РДС) «Воронеж» появится на территории Нахимовского района Севастополя, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

РЛС призвана отслеживать перемещения самолетов и спутников, а также пуски любых баллистических и крылатых ракет вплоть до Гибралтара. Ее разместят на побережье, чтобы складки местности не создавали помех для работы.

России необходимы современные РЛС на средиземноморском направлении из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и активности НАТО в Черном и Средиземном морях, пояснил генерал-полковник Леонид Ивашов. «Нам необходимо иметь полную информацию об угрозах. До последнего времени мы не придавали этому особого значения, но отношение к этому региону как к второстепенному было ошибочным. Пришло время исправлять просчеты», – отметил он.

По мнению экспертов, несмотря на то, что сейчас сеть радиолокационных станций по периметру страны уже восстановлена, «Воронеж» усилит единое радиолокационное поле.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 02.04.19

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