Турция объявила о финале второго этапа поставок С-400 из России

Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершился. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Турции в твиттере.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что Москва поставит Анкаре элементы второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» уже в августе-сентябре.

Первая часть поставок «Триумфов» в Турцию начались 12 июля, а завершилась в конце того же месяца. Технику доставили 30 спецрейсами. В результате Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Анкара, служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 15.09.19

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