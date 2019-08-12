В Турции рассказали о сроках поставки второй партии российских С-400

Москва поставит Анкаре элементы второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» уже в августе-сентябре. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV. «Продолжается работа по выбору места дислокации и установке ЗРК С-400», – добавил глава ведомства.

Первая часть поставок «Триумфов» в Турцию начались 12 июля, а завершилась в конце того же месяца. Технику доставили 30 спецрейсами. Так, Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Как писал «Новый День», в конце июля в госдепартаменте США отказались называть возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявив о «стратегических отношениях» с республикой. «Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с (законом «О противодействии противникам Америки через санкции» – прим. ред.) CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400», – заявил представитель ведомства.

«Мы не комментируем внутренние обсуждения до принятия решения. Мы по-прежнему привержены нашим стратегическим отношениям с Турцией», – добавил он. Напомним, CAATSA предусматривает введение ограничительных мер против стран, которые в том числе осуществляют военно-техническое сотрудничество с Россией.

Решение Анкары приобрести российские ЗРК вызвало резкое недовольство в Вашингтоне. США неоднократно призывали Турцию отказаться от «Триумфов», мотивируя это тем, что их нельзя будет интегрировать в систему ПВО НАТО. Вашингтон также грозил разорвать договор с Турцией о поставке новейших истребителей F-35. Несмотря на это Турция не стала отказываться от закупки С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее говорил, что полностью развернуть российские системы ПВО на территории страны планируется к апрелю следующего года.

Напомним, С-400 «Триумф» – новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 12.08.19

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