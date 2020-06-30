В сенате США захотели выкупить российские С-400 «Триумф» у Турции

Американский сенатор от республиканцев Джон Тьюн выступил с предложением выкупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 у Турции. Он предложил внести поправки к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA), предусмотрев траты на выкуп российских ЗРК у Турции.

При этом каких-либо сведений о желании Анкары участвовать в подобного рода сделке не говорится ничего, впрочем, как и о наличии права перепродавать комплексы.

Напомним, что продажа новейших ЗРК С-400 «Триумф» вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. При этом Вашингтон грозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры.

Анкара не пошла на уступки, а также продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.06.20

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