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Среда, 1 июля 2020, 08:13 мск

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В Турции заявили об отсутствии оснований для продажи С-400 Вашингтону

Фото: Минобороны РФ

Юридические основания для перепродажи Вашингтону закупленных в России ЗРК С-400 «Триумф» у Турции отсутствуют. Такое заявление сделал пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

Ранее с предложением выкупить у Анкары ЗРК российского производства выступил сенатор от республиканцев Джон Тьюн. Соответствующие поправки он предложил внести в оборонный бюджет США. Условием покупки названы заверения Турции, что она не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.

Челик напомнил, что изначально Турция хотела закупить американские ЗРК Patriot, но так и «не получила ответа от Вашингтона», передает РИА «Новоси». В связи с этим власти страны приняли решение о приобретении российских систем противовоздушной обороны. В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что решение приобрести российские ЗРК стало итогом десяти лет безрезультатных переговоров с США.

Поставки новейших российских «Триумфов» вызвали кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация президента США Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 01.07.20

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