Аппетит растет вовремя еды: Турция захотела дополнительные С-400

Представители России и Турции обсуждают детали поставок дополнительных зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Анкара получила все элементы ранее заказанных комплексов. Контракт был выполнен ранее запланированных сроков.

«Успешно справились с логистикой – осуществлено 72 авиарейса. Теперь мы обсуждаем опцион, финансовую модель, сроки поставок. Программа локализации уже на завершающем этапе», – рассказал «Интерфаксу» глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Отметим, что в ходе сочинских переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана вопрос поставок «Триумфов» не поднимался. Данный вопрос сейчас обсуждается на уровне профильных ведомств обоих государств, передает «РГ».

Как писал «Новый День», подписанный в декабре 2017 года контракт предусматривал поставку Анкаре четырех дивизионов «Триумфов» с возможностью дополнительных закупок (опциона), частичной передачи технологий и организации производства элементов С-400 в Турции.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 23.10.19

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