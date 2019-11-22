Госдеп потребовал от Турции избавиться от российских комплексов С-400

Турции следует избавиться от купленных в России зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы вернуться к переговорам с США. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепартамента США, передает Reuters.

«Турция все еще может вернуться к столу переговоров. Они знают, что для этого они должны уничтожить, или вернуть, или каким-то образом избавиться от С-400», – заявил чиновник. По его словам, Анкара «знает, что у нее есть выбор».

Представитель Госдепа также напомнил, что в отношении Турции США все еще готовы ввести санкции в рамках закона CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций). В то же время, этот закон не утверждает какой-либо строго обозначенный срок для введения ограничительных мер. Так, чиновник напомнил, что Вашингтон ввел санкции против китайских госструктур за покупку российских истребителей только через 9 месяцев после поставок.

Напомним, покупку Турцией российских систем ПВО неоднократно осуждали в Вашингтоне и на уровне руководства НАТО. Турция закупила у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд. Поставки завершились досрочно – 1 ноября. После этого США приостановили участие Турции в программе по строительству и закупке истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон предлагал Анкаре в качестве альтернативы американские комплексы Patriot, однако не получил согласия. Палата представителей конгресса США поддержала введение санкций в отношении Турции.

В середине ноября президент США Дональд Трамп предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на $100 млрд, а также возможность обхода санкций, наложенных после покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Наблюдатели считают, что администрация Трампа пытается убедить Турцию отказаться от ввода в эксплуатацию купленных у России С-400, чтобы «Триумфы» не были поставлены на дежурство и тем самым не получили возможность доступа к системам коммуникации и защиты американских истребителей F-35. Таким образом, Анкара получает шанс вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать санкций.

Вашингтон, Иван Гридин

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