Немецкое издание указало на новую недооцененную угрозу для НАТО

Китай стал главным противником НАТО, заявляет немецкое издание Die Welt. Однако, отмечает издание, по данному вопросу нет единства в Североатлантическом альянсе.

Газета пишет, что пока Вашингтон видит врага в лице КНР, Германия и Франция работают над улучшением торговых взаимоотношений с Поднебесной. По мнению авторов публикации, Берлин и Париж недооценивают угрозу со стороны Пекина, который намерен завоевать влияние в Европе за счет вливания инвестиций на фоне растущей с каждым годом собственной военной мощи.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 05.12.19

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