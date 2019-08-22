Пентагон хочет включить все новое оружие России в СНВ-3

Россия, «очевидно», расширяет свой стратегический ядерный потенциал, и все ее новое оружие должно быть включено в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае его продления. Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер, передает Fox News.

По словам руководителя ведомства, в данный момент у России имеются нацеленные на Европу крылатые ракеты с, предположительно, ядерными боеголовками. Однако главной угрозой для США Эспер в долгосрочной перспективе счел Китай. По его мнению, в пользу КНР, как главного противника говорят сильная экономика этой страны, политический вес и амбиции.

Напомним, СНВ-3 подписали экс-президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Он вступил в силу в феврале 2011 года и истекает в начале 2021 года. США допускали, что соглашение может быть не продлено.

Как писал «Новый День», 2 августа прекратилось действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного СССР и США 8 декабря 1987 года. Документ запрещал разработку, производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 километров. 2 февраля 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в нарушении правил договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.08.19

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