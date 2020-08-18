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Вторник, 18 августа 2020, 12:12 мск

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В сенате США признали отставание от России и Китая в модернизации ядерного арсенала

Фото: Минобороны РФ

Вашингтон уступает Москве и Пекину в сфере модернизации ядерного арсенала. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет комитета сената США по вопросам политики. Из документа следует, что Россия и КНР активно расширяют свои ядерные арсеналы, опережая США.

В связи с этим в следующем году Национальному управлению по ядерной безопасности на реализацию данных задач планируется выделить на $3 млрд больше средств, чем в 2020 году. В текущем году на эти цели в бюджете США предусмотрено выделение около $12,46 млрд.

На сегодняшний день Россия и США ведут переговоры о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (ДСНВ), действие которого истекает в 2021 году. Вашингтон настаивает на участие в договоре Пекина, однако власти Поднебесной заявили, что подпишут документ лишь при условии сокращения ядерного арсенала США до размеров китайского.

Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает надуманной проблему присоединения Китая к ДСНВ.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.08.20

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