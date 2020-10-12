Трамп намерен подписать ДСНВ до президентских выборов в США

Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает достичь договоренностей с Россией по контролю над ядерными вооружениями до президентских выборов в США, которые должны состояться 3 ноября. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

По данным портала, в администрации Белого дома полагают, что принципиальная договоренность с Москвой уже достигнута. Источники также утверждают, что завершить подготовку нового соглашения удастся завершить уже через неделю после возобновления переговоров.

США рассчитывают до конца октября достичь договоренностей с Россией о временной заморозке общего числа находящихся у обеих сторон ядерных боеголовок и продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), пишет в свою очередь The Wall Street Journal.

Как писал «Новый День», в середине сентября Москва заявила, что не готова продлить соглашение о стратегических наступательных вооружениях на условиях, выдвинутых Вашингтоном. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли охарактеризовал условия США по Договору СНВ «хорошим предложением». «Мы сделали России хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности и приведет к большей прозрачности», – сказал он. Сергей Рябков в свою очередь назвал предложения США ультиматумом.

В июле Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем. Он назвал эти ракеты «летающим Чернобылем» и «системами Судного дня», так как, по его данным, создают значительный радиоактивный выброс во время полета.

Россия и США ведут переговоры о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (ДСНВ), действие которого истекает в 2021 году. Вашингтон также настаивает на участии в договоре Пекина, однако власти Поднебесной заявили, что подпишут документ лишь при условии сокращения ядерного арсенала США до размеров китайского.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.10.20

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