Москва назвала предложения США по Договору СНВ ультиматумом

Москва не готова продлить соглашение о стратегических наступательных вооружениях на условиях, выдвинутых Вашингтоном, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли охарактеризовал условия США по Договору СНВ «хорошим предложением». «Мы сделали России хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности и приведет к большей прозрачности», – сказал заявил он. Сергей Рябков в свою очередь назвал предложения США ультиматумом.

В июле Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем. Он назвал эти ракеты «летающим Чернобылем» и «системами Судного дня», так как, по его данным, создают значительный радиоактивный выброс во время полета.

Россия и США ведут переговоры о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (ДСНВ), действие которого истекает в 2021 году. Вашингтон также настаивает на участии в договоре Пекина, однако власти Поднебесной заявили, что подпишут документ лишь при условии сокращения ядерного арсенала США до размеров китайского.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.09.20

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