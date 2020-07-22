В Совфеде ответили США на призыв прекратить разработку ракет

В Совете Федерации напомнили США, которые потребовали прекратить разработки ракет, что Вашингтон работает над совершенствованием оружия «Судного дня». Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter.

Сенатор попросил США не указывать России, что разрабатывать, а что нет. По его мнению, Вашингтон своими действиями сам приближает «Судный день». «Они [США] вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение «Судного дня», – подчеркнул Пушков.

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем. Он назвал эти ракеты «летающим Чернобылем» и «системами Судного дня», так как, по его данным, создают значительный радиоактивный выброс во время полета.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.07.20

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