Китай назвал условия для участия в договоре СНВ с США и Россией

Китай заявил о готовности присоединиться к американо-российским переговорам по сокращению наступательных ядерных вооружений (СНВ), но только при условии, что США сократят свой арсенал до китайского уровня.

США настаивают на включении КНР в переговоры, полагая, что ядерный потенциал Поднебесной быстро расширяется, пишет Figaro. Пекин в свою очередь отказывается от сделки, указывая на то, что имеющийся в стране арсенал не сравним с тем, которым обладают США и Россия.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Sipri), на сегодняшний день у американцев насчитывается порядка 5800 ядерных боеголовок, у России – 6,375, у Китая лишь 320, 290 – у французов и 215 – у англичан.

«Утверждать, что принадлежащие Китаю боеголовки, представляют угрозу для американской безопасности, когда у США их около 6000, не поддается логике», – заявил представитель МИД КНР Фу Конг.

Он считает, что призыв к участию – это уловка со стороны США, чтобы получить предлог для выхода из договора СНВ. «Их настоящая цель – избавиться от всех ограничений и получить карт-бланш, чтобы заиметь военное превосходство над всеми своими противниками, реальными или воображаемыми», – считает дипломат.

Стоит отметить, что ранее президент США Дональд Трамп прекратил участие своей страны в трех международных соглашениях: договоре об иранской ядерной энергетике, договоре по открытому небу, а также в договоре о ракетах средней и меньшей дальности.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 08.07.20

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