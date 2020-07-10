Лавров заявил о нежелании США заключать договор о наступательных вооружениях

Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предрешена. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на онлайн-сессии «Примаковских чтений». По его словам, США приняли решение не продлевать действие договора.

«Судя по всему, решение не продлевать этот договор (СНВ-3) в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость (с привлечением Китая – прим. ред.), она говорит о том, что это уже предрешено», – сказал Лавров.

Он также указал на то, что в качестве условия пролонгации договора США называют включение в него новейших российских военных разработок. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.20

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