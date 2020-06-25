«Американская весна» сыграет против России: Москва и Вашингтон балансируют на грани «войны по неосторожности»

Отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на таком низком уровне, при котором главный вопрос – в недопущении войны «по неосторожности». Как считают российские эксперты, предстоящие выборы президента США не изменят ситуацию: если победит нынешний глава Белого дома – республиканец Дональд Трамп – Россию ждут новые санкции, а если представитель демократов – давление по проблемам прав человека. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на Примаковских чтениях в Москве.

Президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН Александр Дынкин обратил внимание, что Штаты сейчас переживают «американскую весну», но это может сыграть против России. «Мы видим волнения в 140 городах, в десятках мегаполисов вводится комендантский час. Такая ситуация обычно снижает внешнеполитическую активность. Но мы видим и продолжающиеся попытки вернуть мир к однополярности – санкционное давление сегодня ведется практически по всем азимутам – против Сирии, Гонконга, Пекина, «Северного потока» и Германии. Мы видим поставки оружия на Украину, поддержку Израиля в аннексии лучших палестинских земель. Я не говорю о 80-ти с лишним раундах санкций против России», – сказал Дынкин.

Как считает директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин, сейчас можно с уверенностью говорить, что внешняя политика американского Белого дома после выборов президента в ноябре 2020 года сохранится. «США будут стремиться сохранить свое первенство в мире вне зависимости от того, как ляжет карта в ноябре этого года», – сказал он.

При этом Тренин выразил уверенность, что отношения Вашингтона и Москвы будут ухудшаться в любом случае. Если Трамп останется на посту, давление на Китай будет усиливаться, соответственно, снова обострится тема «русского следа». «Политику Трампа будут в Конгрессе балансировать демократы, усиливая давление на Россию. Думаю, что к этому нужно готовиться: если он победит на выборах, тезис о том, что ему помогла Россия, будет востребован и усилен. Это приведет к санкционному давлению со стороны Конгресса», – считает эксперт.

В то же время Тренин подчеркнул, что и в случае победы демократов отношения между Россией и США тоже будут ухудшаться. «Россия будет малой сатаной для американской внешней политики. Ждать улучшения отношений при демократах не стоит. Может будет больше внимания контроля за вооружением и гораздо более активная критика и давление по таким позициям как права человека, авторитаризм и так далее. Фундаментальных изменений в обозримой перспективе я не вижу. Конфронтация останется. Главный вопрос – предотвращение войны по неосторожности. Мы несколько раз подходили к черте, дальше уже прямое военное столкновение», – сказал он.

При этом Тренин обратил внимание, что предотвращать войну придется в условиях отсутствия контроля над вооружением. «Не думаю, что будет продлен СНВ-3. А следующий договор, наверное, будет очень сложным в переговорном плане… Когда он будет, появится ли он – тоже очень абстрактные вопросы», – – считает эксперт.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков со своей стороны согласился, что судьба СНВ-3 практически предрешена. «Американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор. Мы считаем, что он взаимовыгоден, и нужен обеим сторонам, он является существенным фактором, обеспечивающим международную безопасность и укрепляющим стратегическую стабильность. И оптимально было бы его продлить, по возможности, на максимально предусмотренный в самом тексте договора срок, а именно – на пять лет», – сказал он.

Рябков пояснил, что сложные отношения между Москвой и Вашингтоном уже носят слишком фундаментальный характер. «Мы не можем говорить о том, при какой администрации будет лучше. Антироссийский консенсус глубоко укоренился в американских элитах. Политологи, верхушка бизнеса едины в неприятии России, как помехи продолжения американского доминирования», – констатировал он.

Москва, Мария Вяткина

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