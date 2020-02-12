США хотят вести переговоры об СНВ с позиции силы и угрозами

Вашингтон выразил надежду на серьезные переговоры с Москвой и, возможно, Пекином удастся достигнуть прогресса в вопросе сокращения стратегических наступательных вооружений. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его мнению, Россию и Китай к переговорам могут подтолкнуть капиталовложения главы США Дональда Трампа в обороноспособность страны, а также выход Штатов из договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). О'Брайан выразил уверенность, что серьезная дискуссия о сокращении ядерных вооружений должна пройти в ближайшие месяцы. По мнению наблюдателей, это неприкрытая позиция силы и стратегия запугивания.

Он добавил, что Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах, однако отметил, что Пекин отказывается от дискуссии по данной теме, передает «Интерфакс». «Китайцы не заинтересованы в контроле над вооружениями, так как очень быстро продвигаются в развитии технологий. Но Россия заинтересована», – полагает О'Брайан.

По итогам декабрьского визита в Белый дом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет сомнений, что президент Дональд Трамп осознает выгоду от «добрых отношений» между Москвой и Вашингтоном.

«Остался только один действующий договор между Россией и США – Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (CНВ-3). Принять решение о таком продлении мы считаем важным до конца этого года, как недавно предложил президент РФ Владимир Путин» – сообщил Лавров. Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи Лавров заявил: «Мы предложили Вашингтону любые варианты продления СНВ-3. Вот так коротко отвечу – это охватывает смысл нашей дискуссии».

Как писал «Новый День», он также отметил, что до 5 февраля 2021 года вопрос о сдерживании стратегических наступательных вооружений остается в руках обеих сторон. «Наши предложения – «на столе». Нас услышали – это я понимаю. Теперь решать Вашингтону», – подчеркнул он.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.02.20

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