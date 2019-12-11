Лавров о переговорах с Трампом: Он осознает выгоду

У России нет сомнений, что президент США Дональд Трамп осознает выгоду для американских компаний, граждан своей страны и положения дел в мире от «добрых отношений» между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам его визита в Белый дом.

Лавров заявил, что в отношениях стран следует исключить элементы одолжений в пользу одной из сторон, а странам следует «опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду». Он также подчеркнул, что далеко не все американцы разделяют такую позиции, пытаясь «всячески затормозить» нормализацию отношений, вводят все новые санкции.

По словам Лаврова, переговоры с Трампом прошли в атмосфере взаимопонимания, а стороны нацелены прилагать больше усилий для достижения конкретных результатов в тех областях, где Россия и США могут «длительно, взаимовыгодно и результативно работать». «Переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания, прежде всего, в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», – отметил глава российского МИДа.

«Особое внимание мы уделили стратегической стабильности, глобальной безопасности, положению дел в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. Ситуация очень серьезная. Остался только один действующий договор между Россией и США – Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (CНВ-3). Принять решение о таком продлении мы считаем важным до конца этого года, как недавно предложил президент РФ Владимир Путин» – сообщил Лавров. Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи Лавров заявил: «Мы предложили Вашингтону любые варианты продления СНВ-3. Вот так коротко отвечу – это охватывает смысл нашей дискуссии».

Он также отметил, что до 5 февраля 2021 года вопрос о сдерживании стратегических наступательных вооружений остается в руках обеих сторон. «Наши предложения – «на столе». Нас услышали – это я понимаю. Теперь решать Вашингтону», – подчеркнул он.

Лавров сообщил и о готовности обсуждать с США ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, о голосовании по вопросу отказа от таких вооружений на Генеральной Ассамблее ООН. «По нашей инициативе на тему сохранения таких инструментов и их укрепления была 174 голосами принята резолюция ГА ООН. Никто не голосовал «против». «За» голосовали все западные страны, включая США. Это, по крайней мере, создает небольшую, но все-таки надежду на то, что понимание не допустить развала всей этой системы в Вашингтоне сохранилось», – сказал Сергей Лавров.

Кроме того, стороны обсудили вопросы международной стабильности относительно Сирии, Афганистана, ядерной проблемы Корейского полуострова, недопущения усугубления кризиса в Персидском заливе, «а также по решению проблем, возникших из-за одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы».

Лавров рассказал и о перспективах экономического сотрудничества, возможных, несмотря на санкции. В частности, он указал на зафиксированный рост объема взаимной торговли на 25% по сравнению с 2016 годом и интерес бизнеса с обеих сторон развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Москва, Иван Гридин

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