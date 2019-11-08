«Неадекватно. Вашингтон понимает только грубую силу»: ракет средней и меньшей дальности Москве недостаточно

Заявления российских властей о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США – неадекватное решение. Как считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, учитывая более сильные позиции Вашингтона, Москва должна использовать ассиметричные меры и говорить только с позиции силы. Об этом эксперт сказал в интервью РИА «Новый День».

Комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия начнет разработку РСМД, Сивков подчеркнул, что такой «ответ» не является адекватным. «Мы в разных условиях находимся с Соединенными штатами Америки. В данном случае зеркальный ответ создает угрозу Европе, которая для нас, собственно, серьезной опасности не представляет. Поэтому создавать зеркальный ответ в виде создания ракет средней и меньшей дальности я считаю неадекватным решением», – сказал Сивков.

По его оценке, целесообразно было бы создание таких ракет только «в значительно ограниченном количестве» для угроз европейским группировкам НАТО в качестве упреждающего удара в случае необходимости. «Главный ответ должен быть другим. Мы должны создать адекватную угрозу территории США. При этом постараться не выходить из ограничений договора СНВ-3», – подчеркнул эксперт.

Как считает Сивков, речь должна иди о крылатых ракетах межконтинентального радиуса действия на базе Х-101 и Х-102 (стратегическая крылатая ракета «воздух-земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, Х-102 – с термоядерной боеголовкой). «Это также создание оружия гарантированного уничтожения, «оружие Армагеддона» мегатонного класса», – уточнил эксперт и пояснил, что такое вооружение должно быть нацелено на уязвимые точки США, в том числе разлом Сан-Андреас и вулкан Йеллоустон.

При этом, как обратил внимание Сивков, главное, что нейтрализует угрозу для американских ракет средней и меньшей дальности – радикальное увеличение мобильной составляющей стратегических ядерных сил России. «Первое – увеличение доли атомных ракетных подводных лодок с баллистическими ракетами в структуре российской атомной триады, второе – радикальное увеличение доли мобильных грунтовых ракетных комплексов в российской ракетно-ядерной триаде. Комплекс этих мер сделает так, что американцы с удовольствием сядут за стол переговоров. Другого они не понимают – только грубая военная сила», – подчеркнул Сивков.

Напомним, действие договора об ограничении использования ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратилось 2 августа. 2 февраля 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в нарушении правил договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

19 августа Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена. Позднее в минобороны США подтвердило, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет».

В этой ситуации глава российского государства поручил проработать ответ на испытания американской крылатой ракеты.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.11.19

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