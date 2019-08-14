Вашингтон намеревается разместить новые ракеты в Азии

Вашингтон рассматривает возможность размещения новых ракет в Азии. Такое заявление, как сообщает The Associated Press, сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По ее словам, решение о размещении ракет будут принимать главы стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США», – заявила Томпсон.

В начале августа Москва обратилась к США и НАТО с предложением объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), как это сделано в России. «Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности», – сказал замглавы МИД Сергей Рябков. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что до появления у американцев в том или ином регионе таких средств Москва будет воздерживаться от размещения систем, когда они у нее появятся.

Как писал «Новый День», 2 февраля Путин объявил, что Россия в ответ на аналогичные действия США приостанавливает участие в Договоре о РСМД, а так же не будет размещать в Европе или иных регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится подобное оружие американского производства. США начали процесс выхода из ДРСМД 2 февраля. Поводом к выходу из соглашения для Вашингтона стала разработка российской стороной крылатой ракеты 9М729. Соединенные Штаты считают, что дальность ее полета превышает разрешенную, Россия это отрицает.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.08.19

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