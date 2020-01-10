США разместят спецподразделения в Тихом океане для борьбы с РФ и КНР

США намерены разместить на островах Тихого океана новые подразделения сухопутных войск. По мнению Пентагона, это необходимо для нейтрализации возможностей армий России и Китая сообщает Bloomberg со ссылкой на главу федерального агентства по управлению делами армии США Райана Маккарти.

Он уточнил, что дислокация на островах к востоку от Тайваня и Филиппин специальных подразделений, которые будут проводить кибератаки, информационную борьбу, а также применять гиперзвуковое и другое высокоточное оружие по морским и наземным целям позволит этим частям проложить дорогу для ВМС и ВВС США.

Маккарти отметил, что новые подразделения будут работать в сотрудничестве с Национальным управлением военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO), что позволит оперативно получать данные о целях.

Агентство отмечает, что Китай предупреждал, что согласно военной доктрине, он применит противокорабельные ракеты, если авианосные группы США пересекут «первую и вторую цепь островов», простирающихся до Гуама, Калимантана и Новой Гвинеи. По словам Маккарти, появление на островах новых американских подразделений изменит расклад сил и «пробьет дыру» в обороне Китая.

Таким образом слова Маккартура соответствуют планам главы Пентагона Марка Эспера о переброске сил на Тихий океан из Европы, Африки и с Ближнего Востока для усиления военных возможностей США в противостоянии с Китаем и Россией, отмечает РБК.

Напомним, что в октябре стало известно, что Вашингтон ведет консультации с Токио о развертывании новых ракет средней дальности на территории Японии. Это стало возможным после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщал «Новый День», в начале сентября Маккарти заявил, что США намерены развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные ДРСМД гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой уже ближе к российским границам в начале 2020-х годов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ, усилит напряженность в регионе и создаст новые угрозы миру.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.01.20

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