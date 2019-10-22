Вашингтон обсуждает с Токио размещение запрещенных ДРСМД ракет

Вашингтон ведет консультации с Токио о развертывании новых ракет средней дальности. Это стало возможным после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет Asahi Shimbun.

«18 октября представитель США высокого ранга прибыл в Японию, чтобы встретиться с представителями оборонного ведомства, МИД, а также национального Совета безопасности. Что касается размещения новых ракет, то эта тема стояла в повестке дня», – приводит издание слова неназванного американского военного чиновника.

Вместе с тем, до конца не ясно, действительно ли представитель США в ходе переговоров обсуждал размещение новых вооружений именно на территории Японии. Ранее, министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и, по всей видимости, в качестве одного из вариантов Вашингтон может рассматривать Японию, пишет газета.

Как сообщал «Новый День», в начале сентября исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил, что США намерены развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные ДРСМД гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой уже в начале 2020-х годов. По его словам, американские партнеры, занимающиеся ракетными разработками, говорили, что, в частности, ракеты PrSM, если их перепрограммировать, смогут по своей дальности выходить за рамки ДРСМД. Также он отметил, что это касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.

Ранее, 19 августа, Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет».

Президент России Владимир Путин заявлял, что появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ, усилит напряженность в регионе и создаст новые угрозы миру.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.10.19

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