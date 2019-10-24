В Китае объяснили нежелание США нападать на Россию

Вашингтон по-прежнему опасается России, несмотря на распад Советского Союза, что привело к многократному уменьшению оборонного бюджета, а так же не строит планов по нападению, благодаря наличию у РФ стратегических ядерных сил, китайское издание Sohu. По словам автора материала, «в современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют «секретом обеспечения мира»».

Издание напоминает, что в 1991 году Россия получила 70% стратегических ядерных вооружений бывшего СССР, поэтому всегда располагала наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов («ядерная триада»), напоминает издание. «Россия – единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями», – подчеркивает автор материала. По мнению китайских аналитиков, главенствующую роль в российской «ядерной триаде» занимают ракеты наземного базирования, находящиеся в постоянной боевой готовности со времен холодной войны, пишет автор.

Решение Вашингтона выйти из соглашения о ядерном разоружении, в том числе из важнейшего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), как утверждает Sohu, оказало сильное стратегическое давление на Россию. Однако своими учениями «Гром-2019» Москва ясно дала понять всему миру, что в ближайшие годы ее безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами.

Учения «Гром-2019» проходили с 15 по 17 октября, в них были задействованы около 12 тыс. военнослужащих, а также 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе 5 стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, 5 подлодок, 310 единиц боевой и специальной техники, напоминает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в начале сентября исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил, что США намерены развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные ДРСМД гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой уже в начале 2020-х годов. По его словам, американские партнеры, занимающиеся ракетными разработками, говорили, что, в частности, ракеты PrSM, если их перепрограммировать, смогут по своей дальности выходить за рамки ДРСМД. Также он отметил, что это касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.

Ранее, 19 августа, Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет».

Президент России Владимир Путин заявлял, что появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ, усилит напряженность в регионе и создаст новые угрозы миру.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 24.10.19

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