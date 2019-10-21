Шойгу объяснил выход США из ДРСМД

Настоящая причина, по которой США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключается в сдерживании России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, – это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», – приводит слова главы Минобороны РИА «Новости». По его словам, соглашение перестало соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, а также восстановления Россией оборонного потенциала и расширения сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что Вашингтон готовился к выходу из ДРСМД заблаговременно. В частности, американцы обвиняли Москву в нарушениях его положений. Главы оборонного ведомства также напомнил, что США заранее создавали ударные беспилотники, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности и размещали на европейской территории пусковые установки Мк-41, которые созданы под крылатые ракеты «Томагавк».

«Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации Договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров», – пояснил он, добавив, что в сфере контроля над вооружениями наблюдается разрушение многоуровневой системы безопасности, которая в течение долгих лет поддерживала стабильность и баланс сил.

Помимо этого, Шойгу предположил, что США могут развернуть запрещавшиеся ДРСМД средства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а это, в свою очередь, спровоцирует рост напряженности, а государства, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, станут заложниками политики Вашингтона. Министр подчеркнул, что Москва против такого сценария.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.10.19

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