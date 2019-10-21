Минобороны опровергло сообщение о неполадках на атомной подлодке «Рязань»

Минобороны РФ опровергло сообщение о сбое при пуске ракеты с атомного подводного крейсера стратегического назначения «Рязань» во время учений «Гром-2019». «Информация о якобы «нештатной ситуации» в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности», – заявили в военном ведомстве.

По словам военных, пуск ракеты с подлодки планировался. «Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты учений «Гром»», – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве так же заявили, что целью учения была проверка системы боевого управления Вооруженными силами РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет. «Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики», – говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве добавили, что в рамках повышения прозрачности деятельности военного ведомства и в целях предотвращения инцидентов во время анонсирующего брифинга для иностранных военных атташе представители Минобороны РФ раскрыли максимальное количество пусков ракет, которые могли быть осуществлены во время учения, передает «Интерфакс».

«Окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления Вооруженных сил РФ, исходя из особенностей условной оперативной обстановки и конкретных учебно-боевых задач по нанесению поражения условному противнику», – сообщили военные.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ, написала, что в ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019», финальным этапом которых руководил лично президент России Владимир Путин, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» запустил одну межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Р-29Р вместо запланированных двух. По данным издания, это произошло по причине технической неисправности одной из систем субмарины.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.10.19

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