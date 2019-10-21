Российская подлодка не смогла запустить межконтинентальную ракету

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» произошла нештатная ситуация. Финальным этапом руководил лично президент России Владимир Путин, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны. Учебные стрельбы состоялись 17 октября. Были проведены пуски ракет с подлодок, надводных кораблей, ракетных комплексов, а также дальних бомбардировщиков.

По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, произвел лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону «Чижа». В то время как на брифинге перед учениями было анонсировано два пуска. Газета пишет, что вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки. В итоге субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

По словам одного из собеседников издания, нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки. Точные причины предстоит установить специальной комиссии, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности. В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили.

Владивосток, Иван Гридин

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