США анонсировали готовность собственного гиперзвукового оружия

По оценкам руководства военно-воздушных сил США, оба вида разрабатываемых в Америке гиперзвуковых вооружений будут в начальной боевой готовности уже в 2022 году. Об этом заявил глава командования материально-технического обеспечения американских ВВС генерал Арнольд Банч.

Отвечая на вопрос, почему гиперзвуковые вооружения не были включены в стратегию научно-технологического развития ВВС США до 2030 года, генерал сказал, сейчас ведутся исследования в рамках двух программ: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), передает ТАСС.

Как писал «Новый День», ранее Пентагон признал отставание от России в сфере гиперзвукового оружия. Подполковник ВВС США Роберт Карвер отметил возникшую «асимметрию в боевых возможностях» России и США из-за развития Москвой технологий гиперзвукового оружия.

Он подчеркнул, что развертывание гиперзвукового оружия является наивысшим техническим и исследовательским приоритетом США. «Мы продолжаем заниматься этой работой, чтобы не осталось никаких сомнений в наших способностях сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий», – пояснил Карвер.

Минувшей весной Минобороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Новейшие ракеты предполагается запускать с самолетов. На разработку гиперзвукового вооружения Пентагон направит 928 млн долларов. При этом сроки исполнения контракта засекречены.

Напомним, что Россия – единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.

Речь шла о тяжелом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии. Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.11.19

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