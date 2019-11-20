Россия расчехлила законсервированные ракетоносцы

На базе Каменный Ручей под Хабаровском сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, сообщает ряд СМИ. Самолет доставят на авиазавод в Казани для модернизации до уровня Ту-22М3М. Незадолго до этого ВВС США сообщили о возвращение с «кладбища самолетов» (авиабаза Дэвис-Монтен в Аризоне) американского бомбардировщика B-52 для последующего ввода в строй.

Россия располагает достаточным количеством самолетов на консервации, чтобы выставить несколько новых эскадрилий полного состава, пишет Military Watch. Большинство авиатехники, находившейся в боевом составе ВВС во времена холодной войны, после ее окончания было законсервировано. Это не только дальние бомбардировщики, но и истребители, перехватчики, военно-транспортная авиация. При надлежащей модернизации они с небольшими затратами смогут значительно расширить флот Воздушно-космических сил (ВКС). Тот же Ту-22М3М, как ожидается, станет носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет «Кинжал». Таким образом самолет сохранит амплуа «убийцы авианосцев» – но уже с качественно новыми возможностями.

Минобороны не стало подтверждать данные о снятии ракетоносца.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.19

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